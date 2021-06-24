Джейсон Шрайер: «Действия Far Cry 7 будут проходить в Беларуси»

Игровой журналист и инсайдер Джейсон Шрайер поделился информацией о начале разработки следующей части Far Cry, действия которой должны развернуться в стране, напоминающую современную Беларусь.

По словам журналиста, в его руки попал черновой вариант сценария и дизайн-документа игры, которая сейчас находиться на ранней стадии разработки. Ubisoft планирует заняться 7 частью Far Cry сразу же после релиза 6 в этом году.

Синопсис дизайн-документа рассказывает о некой стране в восточной Европе Черноруссия, где диктатор вместе со своим сыном захватил власть и терроризирует граждан. Вы – главный герой, начинаете с того, что летите в самолёте по своим делам, но ваш самолет вынужденно садиться в Черноруссии, где вас задерживают люди главного антагониста — Лукашича Алекса.

Вам удаётся сбежать во время транспортировки из аэропорта, но вы случайно попадаете на территорию отряда партизан гражданского ополчения. Главный герой объясняет, что ему тут не место и ему нужно уехать из страны. Партизаны соглашаются ему помочь, но при условии выполнении нескольких заданий с устранением высокопоставленных военачальников из окружения диктатора.

Игроку дается возможность выбрать своего персонажа, девушку Софью или парня Романа и на этом завершается первый акт сюжета. Шрайер также поделился несколькими концепт-артами локаций, большую часть игрового мира будут занимать сельхоз угодья и равнины. Также на карте нанесены несколько городов, столица — Впинск и города поменьше: Барановск и Бобровичи. Кроме этого, у главного героя появиться личный питомец-помощник голубь Павел, механика которого перекочует из Assassins creed Origins со схожим орлом.

По словам журналиста, игра будет разрабатываться украинским подразделением Ubisoft в Киеве и не будет нести никакой политической подоплеки.

– Черноруссия, диктатор Лукашич, партизаны — выдуманные, все совпадения в реальной жизни являются случайностью. Мы просто хотим заранее сказать, что никакой политики в нашей игре не будет, — процитировал Шрайер слова геймдиректора.

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