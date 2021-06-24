Повышение ренты на добычу полезных ископаемых идет вразрез с планом инвестировать в Украину $1 млрд – “АрселорМиттал Кривой Рог”

“Все в бизнесе против этого предложения. Для нас оно создает дополнительную финансовую нагрузку при производстве железной руды и идет вразрез возможности инвестировать $1 млрд. В случае утверждения этого предложения наша сталь станет менее конкурентоспособной. Мы не понимаем, почему промежуточный продукт, руда, должен увеличивать финансовую нагрузку на нас. Сейчас, когда обсуждается этот законопроект, цены на железную руду высокие, и он кажется хорошей идеей. Однако цены на руду за эту неделю упали, и у меня есть вопрос: если они упадут еще, правительство тогда попросит от нас что-то еще, чтобы получить больше прибыли для страны?” – подчеркнул топ-менеджер.

Он подтвердил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским владелец группы Лакшми Миттал в апреле 2021 года пообещал инвестиции в размере $1 млрд.

“Да, эту инвестицию мы не планировали. Часть этой инвестиции планируем направить на то, чтобы продлить жизнь нашего ГОКа на 25–30 лет. Также мы думаем над тем, как внедрить “зеленые” технологии”, – сказал Лонгобардо.

“Ліга.Бизнес” пишет, что “АрселорМиттал Кривой Рог” подписал совместный с правительством меморандум, названный “Стальной миллиард”, в ходе визита Лакшми Миттала в Украину в апреле текущего года. Инвестиционная программа в размере $1 млрд направлена на снижение воздействия производства на окружающую среду, устойчивое развитие предприятия и внедрение принципов циркулярной экономики.

Контекст:

Кабинет Министров 12 мая одобрил подготовленный Минфином проект изменений в Налоговый кодекс. Один из блоков изменений предполагает повышение рентных платежей на добычу полезных ископаемых.

Соответствующий законопроект №5600 зарегистрировали в Верховной Раде 2 июня. В пояснительной записке сказано, что его цель – обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений “путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны”, а также устранение пробелов действующего законодательства. Он сейчас находится на обработке в комитете Рады.

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