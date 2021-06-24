Инцидент с британским эсминцем в Черном море. Глава Минобороны Украины назвал пять версий, зачем это России

Он перечислил пять “вариантов ответа, что это было”.

Реакция РФ на подписанные 21 июня на борту эсминца договоренности об украинско-британском морском партнерстве.

Попытка России сорвать учения Sea Breeze 2021, начинающиеся 28 июня.

Ответ РФ на реальную перспективу членства Украины в НАТО после недавнего саммита Альянса.

Идея повторить сценарий с разбойным абордажем украинских катеров осенью 2018 года.

Информационно-психологическая операция скорее с прицелом на осенние выборы в Госдуму России.

“Резюме. Исходя из сегодняшнего развития событий, должны готовиться ко всем упомянутым и неназванным сценариям. В тесном контакте и взаимодействии с партнерами продолжаем активно готовиться к Sea Breeze 2021”, – заявил Таран.

Контекст:

Британский эсминец HMS Defender D36 18 июня зашел в порт Одессы. 22 июня 73-й морской центр специальных операций ВМС Украины информировал в Facebook о проведении совместных учений украинских и британских военных на эсминце. Также на его борту Великобритания и Украина заключили договор о реализации проектов морского партнерства.

23 июня минобороны России заявило, что Defender в районе мыса Фиолент (юго-западное побережье оккупированного Россией Крыма) “нарушил границу” России. В военном ведомстве РФ сообщили, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец покинул “территориальное море” России.

После инцидента военного атташе Великобритании в Москве вызвали в минобороны России.

В то же время в минобороны Великобритании заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблем не было. Великобритания отметила, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.

Хотя российские СМИ представили эту историю так, будто эсминец якобы вошел в “российские территориальные воды” близ оккупированного Крыма, а после предупредительной стрельбы покинул их, мониторинг движения судна доказывает, что корабль спокойно продолжал свою миссию и не менял курса, отмечает LIGA.net.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту Defender, рассказал, что один из двух российских катеров береговой охраны, преследовавших британский корабль, приблизился к эсминцу на 100 м. “По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе такое: “Мы откроем огонь, если вы не измените курс. Мы слышали залпы на расстоянии, но сочли, что они вне зоны досягаемости”, – отметил журналист.

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