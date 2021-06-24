Инцидент с британским эсминцем в Черном море. Глава Минобороны Украины назвал пять версий, зачем это России
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Он перечислил пять “вариантов ответа, что это было”.
Реакция РФ на подписанные 21 июня на борту эсминца договоренности об украинско-британском морском партнерстве.
Попытка России сорвать учения Sea Breeze 2021, начинающиеся 28 июня.
Ответ РФ на реальную перспективу членства Украины в НАТО после недавнего саммита Альянса.
Идея повторить сценарий с разбойным абордажем украинских катеров осенью 2018 года.
Информационно-психологическая операция скорее с прицелом на осенние выборы в Госдуму России.
“Резюме. Исходя из сегодняшнего развития событий, должны готовиться ко всем упомянутым и неназванным сценариям. В тесном контакте и взаимодействии с партнерами продолжаем активно готовиться к Sea Breeze 2021”, – заявил Таран.
Контекст:
Британский эсминец HMS Defender D36 18 июня зашел в порт Одессы. 22 июня 73-й морской центр специальных операций ВМС Украины информировал в Facebook о проведении совместных учений украинских и британских военных на эсминце. Также на его борту Великобритания и Украина заключили договор о реализации проектов морского партнерства.
23 июня минобороны России заявило, что Defender в районе мыса Фиолент (юго-западное побережье оккупированного Россией Крыма) “нарушил границу” России. В военном ведомстве РФ сообщили, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец покинул “территориальное море” России.
После инцидента военного атташе Великобритании в Москве вызвали в минобороны России.
В то же время в минобороны Великобритании заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблем не было. Великобритания отметила, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.
Хотя российские СМИ представили эту историю так, будто эсминец якобы вошел в “российские территориальные воды” близ оккупированного Крыма, а после предупредительной стрельбы покинул их, мониторинг движения судна доказывает, что корабль спокойно продолжал свою миссию и не менял курса, отмечает LIGA.net.
Корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту Defender, рассказал, что один из двух российских катеров береговой охраны, преследовавших британский корабль, приблизился к эсминцу на 100 м. “По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе такое: “Мы откроем огонь, если вы не измените курс. Мы слышали залпы на расстоянии, но сочли, что они вне зоны досягаемости”, – отметил журналист.
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