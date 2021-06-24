“Лицо поменялось. Операция?”, “Такая была лапушка, а сейчас?”. В сети обсуждают изменившееся лицо Ани Лорак

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24.06.2021, 9:10, Новости дня
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“Открытие международного музыкального фестиваля “Жара”. До встречи в эфире”, – написала она.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

“Лицо поменялось… Операция, что ли?” – спросила julia.kalinina80.

“Скулы накачаны?” – задала вопрос arfeya.aniri.

“Хватит себя качать. Такая была лапушка, а сейчас?!” – заявила inna_pefti.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Фестиваль “Жара” проводится в Москве с 23-го по 27 июня. Он впервые проходит в России. До этого, начиная с основания в 2016 году, регулярно проходил в Баку (Азербайджан).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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