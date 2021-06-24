В Украине сделали 2,2 млн прививок от коронавируса, полностью вакцинированных в пять раз меньше

“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 79 921 человека. Из них вакцинировано первой дозой – 38 862 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 41 059 человек. […] Было сделано на 26 135 прививок больше, чем за предыдущие сутки”, – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, прививки в среду делали 634 мобильные бригады, 1197 пунктов вакцинации и четыре центра вакцинации.

Больше всего прививок за 24 часа сделали в Киеве (12 745), меньше всего – в Луганской области (697).

“Всего с начала кампании по вакцинации сделано 2 229 165 прививок. Вакцинирован 1 794 001 человек, из них получили первую дозу – 1 793 999 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 435 166 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)”, – рассказали в Минздраве.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Pfizer-BioNTech, было введено 35 113 доз этого препарата (большинство – как первую дозу).

В Facebook Минздрав проинформировал, что в очередь на вакцинацию от COVID-19 записались 731 252 украинца.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1881682758661487

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

По состоянию на 11 июня Украина получила около 4,2 млн доз вакцин от COVID-19. Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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