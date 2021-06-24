Министр финансов Марченко рассказал о планах на госбюджет следующего года и изменениях в текущий бюджет

Марченко отметил, что в 2021 году госбюджет до сих пор корректировали лишь раз.

“Минимальное количество изменений в бюджет является ключевой задачей Минфина. Чем качественнее подготовлен бюджет, тем меньше изменений необходимо вносить”, – отметил он. По мнению министра, бюджетная декларация должна привить культуру подготовки бюджета заранее, “чтобы привлекать парламентариев к дискуссии не в сентябре, а в июне”.

Министр напомнил, что расходы на 2021 заложены на уровне 1,33 трлн грн. По его мнению, “приемлемым компромиссом” является их увеличение до 2%, то есть максимум 26 млрд грн. В предыдущий год, по его словам, эта сумма была в пределах 1,5%.

На замечание журналиста, что многие инициативы о внесении изменений в бюджет “выходят с Банковой” – в частности, на президентский университет закладывают 7,2 млрд грн, столько же, сколько на всю реформу школьного образования, – Марченко ответил, что целесообразность трат должен оценивать не он.

“Мы можем дискутировать с министром образования по общему объему средств на образование. Если министр образования вместе с премьер-министром и президентом считают это перспективной инициативой – министр финансов средства найдет… Министр финансов не должен говорить, что он разбирается в образовании лучше профильного министра”, – заявил Марченко.

Говоря о бюджете на 2022 год, министр отметил, что если бюджет будет включать пенсионную реформу, он “будет счастлив” – но не верит, что эту реформу смогут запустить со следующего года. Однако основы для запуска пенсионной реформы в 2023 году, по его словам, должны быть созданы уже в 2021-м.

Он подчеркнул, что у государства сейчас есть средства на продолжение образовательной реформы, предусмотрены индексация пенсий, увеличение выплат при рождении ребенка, обеспечение ветеранов жильем. выделены “большие средства” на дорожное строительство и региональное развитие.

“Предусмотрено повышение заработных плат таможенникам и налоговикам, обустройство пунктов пропуска на таможнях и покупка сканирующих систем. Оборона страны будет обеспечена на уровне не менее 5% ВВП. Медицинская реформа будет продолжена. То есть все основные реформы нашли свое отражение в декларации на 2022-2024 годы”, – сообщил Марченко.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2021 год 15 декабря 2020-го. Министр финансов, представляя законопроект, говорил, что ко второму чтению дефицит сократили до 246,6 млрд грн. Доходная часть – 1,092 трлн грн, расходы – на уровне 1,347 трлн грн. Такие же данные приводил и сайт Минфина после голосования в парламенте.

При этом пресс-служба Верховной Рады сообщала, что депутаты во втором чтении и в целом приняли закон о госбюджете, в котором доходы установлены на уровне 1,092 трлн грн, а расходы – 1,328 трлн грн.

В документе, который подписал президент Владимир Зеленский, указаны такие цифры: доходы – 1,084 трлн грн, расходы – 1,320 трлн грн. Предельный объем дефицита определили на уровне 246,6 млрд грн.

В январе – мае 2021 года бюджет был перевыполнен по поступлениям на 18,3 млрд грн (собрано 421 млрд грн), заявил Марченко.

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