 

Insider – США не успеют привить 70% взрослого населения до Дня независимости

24.06.2021, 9:08, Новости дня
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Соединённые Штаты не смогут выполнить поставленную Джо Байденом задачу и сделать хотя бы первый укол вакцины 70% взрослого населения страны до 4 июля, пишет Insider со ссылкой на Белый дом. Как отметили в администрации, сейчас статистику портит только молодёжь 18—26 лет, однако через несколько недель после праздника удастся полностью реализовать план президента.


Reuters

Во вторник Белый дом предположил, что Соединённые Штаты не выполнят поставленную Джо Байденом задачу по введению по крайней мере одной дозы вакцины 70% взрослого населения страны к 4 июля, пишет Insider.

На пресс-конференции координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс заявил, что на данный момент выполнена задача по вакцинированию 70% американцев старше 30 лет. По его словам, к 4 июля этот показатель станет актуальным для взрослого населения старше 27 лет, однако молодёжь 18—26 лет проявляет большую нерешительность. Чиновник утверждает, что для выполнения президентского указа потребуется «несколько дополнительных недель» после 4 июля.

«Правда в том, что многие молодые американцы решили, что COVID-19 на них не влияет и поэтому не спешат прививаться, — цитирует Джеффри Зинтса американская газета. — Однако ввиду распространения в стране варианта «дельта», который заражает молодых людей по всему миру, как никогда важно, чтобы они вакцинировались». Представитель Белого дома добавил, что администрация работает с главами штатов и членами местного самоуправления, чтобы убедить молодёжь сделать прививку.

По данным The New York Times, около 65% взрослого населения США уже получили по крайней мере первую дозу вакцины. Более чем в 15 штатах перевыполнили поставленную президентом задачу, однако многие до сих пор стараются её достичь.

Как пишет Insider, во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Белый дом продолжит сотрудничать с главами штатов и местного самоуправления по обеспечению доступа к вакцине каждому взрослому американцу. При этом она подчеркнула, что в конечном итоге человек сам принимает решение о прививке. Также Псаки отметила, что администрация считает срыв задачи по вакцинированию не провалом, а скорее «смелой, амбициозной целью», которую, как ожидается, стране удастся достичь через несколько недель после праздника.



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