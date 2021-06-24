 

Polskie Radio – санкций ЕС в отношении России и Белоруссии немало, но их эффективность под вопросом

24.06.2021, 9:08, Новости дня
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После долгого бездействия на белорусском направлении ЕС наконец-то ввёл санкции в отношении Минска и сразу же собрал восторженные комментарии, говорит журналист Томаш Гживачевский. В беседе с Polskie Radio он однако обращает внимание на то, что скорее всего они не принесут ожидаемых результатов, потому что из опыта отношений с Россией, ЕС понимает, что его влияние на ситуацию в этих странах минимально.


Reuters

Министры иностранных дел ЕС одобрили четвёртый пакет санкций в отношении Белоруссии за жестокие репрессии против собственных граждан и за перехват самолета, следовавшего по маршруту Афины—Вильнюс в конце мая. Евросоюз добавил в чёрный список 78 физических и восемь юридических лиц. Более того, ЕС принял решение ввести экономические санкции в отношении Белоруссии, пишет Polskie Radio.

«Эти санкции вызвали восторженные комментарии аналитиков, журналистов, а также политиков. Думаю, прежде всего потому, что ЕС проявлял бездействие в отношении шагов, предпринимаемых режимом Лукашенко. Настоящие действия радуют, потому что хоть что-то происходит», —  сказал в беседе с радиостанцией журналист Томаш Гживачевский. По его мнению переломным моментом в политике ЕС на белорусском направлении можно считать перехват самолёта авиалинии Ryanair и арест Романа Протасевича. «Наконец-то мы на шаг впереди, Европейский Союз предпринимает какие-то действия», — подчеркнул он.

При этом он отмечает, что после первых восторженных высказываний, мнения комментаторов всё-таки разделились, и многие стали задаваться вопросом, действительно ли эти санкции принесут какой-то результат? «Этот вопрос касается не только Белоруссии, но и России. С одной стороны, имеет место ожидание как со стороны общественного мнения, так и со стороны европейского и американского истеблишмента, что будут предприняты определенные действия, что что-то будет сделано, а с другой стороны, мы все прекрасно отдаём себе отчёт в том, что оказать реальное силовое влияние невозможно», — объяснил Гживачевский. 

По мнению журналиста введение этих санкций напоминает своего рода Соломоново решение, однако их эффективность весьма сомнительна. В качестве примера он привёл Россию, которая несмотря на последовательно ухудшающуюся финансовую ситуацию, всё ещё в состоянии  проводить очень эффективную внешнюю политику и принимать агрессивные шаги в отношении своих соседей. 

«Я считаю, что крайне важно, чтобы такие санкции действительно наносили удар по олигархам, а значит, из ближайшего окружения как президента Лукашенко, так и президента Путина, потому что именно оно оказывает определенное давление на эту власть. Если «двор» недоволен, это может вызывать беспокойство «царя»», — поясняет он. 

В интервью польский журналист однако обращает внимание и на тот факт, что в случае с Белоруссией эти меры не так эффективны, потому что большинство белорусских олигархов уже находятся под арестом, а их связи с западным миром были куда меньше, чем у российских олигархов. 



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