NBC – до долгожданной Олимпиады в Токио остался всего месяц

До старта Олимпийский игр в Токио остался всего один месяц, передаёт NBC. В интервью американскому каналу глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото заявила, что предстоящие Игры будут благословением, однако из-за пандемии коронавируса могут возникнуть непростые ситуации.

На фоне того, как в настоящий момент по всему миру проходят соревнования по отбору на Олимпиаду, президент оргкомитета «Токио-2020» в эксклюзивном интервью NBC News заявила, что Игры станут благословением, однако могут быть и сложные дни.

Как сказала Сэйко Хасимото, если будет подтверждено, что какой-то спортсмен ковид-положительный, то придётся принимать жёсткие решения, в том числе идти на возможную отмену отдельных соревнований.

До Игр остался всего месяц. Олимпийская деревня готова разместить более 12 тысяч спортсменов со всего мира. Для них будет организован трансфер, им будут каждый день делать тесты. Кроме того, есть им придётся в одиночестве. Тут даже предусмотрено помещение для людей с температурой.

Местные зрители смогут посещать Игры. Об этом Оргкомитет объявил в понедельник. Однако места проведения соревнований могут быть заполнены лишь на 50%. На одном соревновании смогут присутствовать не более 10 тысяч фанатов, соблюдающих социальную дистанцию.

КИР СИММОНС, корреспондент NBC News: Вы всё ещё можете принять решение о том, чтобы было ещё меньше зрителей, а, возможно, и не было вообще?

«Да, такой вариант всегда возможен», — говорит она.

Когда Игры начнутся, на Олимпиаде дебютируют четыре вида спорта, в том числе сёрфинг. Каролайн Маркс — одна из четырёх сёрфингисток американской команды.

КАРОЛАЙН МАРКС: Я талантлива и надеюсь показать миру отличное выступление.

Сегодня Хасимото заявила, что все спортсмены заслуживают золотой медали только за то, что они наконец попали на эти долгожданные Игры. Кир Симмонс, NBC News, Лондон.

Дата выхода в эфир 23 июня 2021 года.