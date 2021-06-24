 

NBC – до долгожданной Олимпиады в Токио остался всего месяц

24.06.2021, 9:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

До старта Олимпийский игр в Токио остался всего один месяц, передаёт NBC. В интервью американскому каналу глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото заявила, что предстоящие Игры будут благословением, однако из-за пандемии коронавируса могут возникнуть непростые ситуации.

На фоне того, как в настоящий момент по всему миру проходят соревнования по отбору на Олимпиаду, президент оргкомитета «Токио-2020» в эксклюзивном интервью NBC News заявила, что Игры станут благословением, однако могут быть и сложные дни.

Как сказала Сэйко Хасимото, если будет подтверждено, что какой-то спортсмен ковид-положительный, то придётся принимать жёсткие решения, в том числе идти на возможную отмену отдельных соревнований.

До Игр остался всего месяц. Олимпийская деревня готова разместить более 12 тысяч спортсменов со всего мира. Для них будет организован трансфер, им будут каждый день делать тесты. Кроме того, есть им придётся в одиночестве. Тут даже предусмотрено помещение для людей с температурой.

Местные зрители смогут посещать Игры. Об этом Оргкомитет объявил в понедельник. Однако места проведения соревнований могут быть заполнены лишь на 50%. На одном соревновании смогут присутствовать не более 10 тысяч фанатов, соблюдающих социальную дистанцию.

КИР СИММОНС, корреспондент NBC News: Вы всё ещё можете принять решение о том, чтобы было ещё меньше зрителей, а, возможно, и не было вообще?

«Да, такой вариант всегда возможен», — говорит она.

Когда Игры начнутся, на Олимпиаде дебютируют четыре вида спорта, в том числе сёрфинг. Каролайн Маркс — одна из четырёх сёрфингисток американской команды.

КАРОЛАЙН МАРКС: Я талантлива и надеюсь показать миру отличное выступление.

Сегодня Хасимото заявила, что все спортсмены заслуживают золотой медали только за то, что они наконец попали на эти долгожданные Игры. Кир Симмонс, NBC News, Лондон.

Дата выхода в эфир 23 июня 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.04 / Начался прием заявок на участие в конкурсе «Добро не уходит на каникулы»

10.06 / За неделю Huawei отгрузил 10 млн гаджетов с HarmonyOS

21.03 / Появились первые сведения о гибридных процессорах AMD Van Gogh

19.11 / Названа икона стиля среди российских политиков

22.12 / Названа цена умного дисплея SberPortal

15.08 / Лукашенко: РФ поможет Белоруссии по первому запросу в случае военных угроз

14.11 / Спецслужбы Армении заявили о предотвращении госпереворота

19.04 / Макрон не считает “Спутник V” реалистичным вариантом ускорения вакцинации французов

17.12 / Рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия

09.08 / “Им наплевать”. Лукашенко заявил, что генпрокуроры Украины и РФ не приехали в Минск из-за задержанных вагнеровцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика