 

Никиту Михалкова лишат «Оскара» за гомофобные высказывания

24.06.2021, 9:11, Разное
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Американская академия кинематографических искусств и наук приняла решение лишить Никиту Михалкова статуса лауреата премии «Оскар», обладателем которой российский режиссёр стал в 1995 году.

– Господин Михалков неоднократно в грубой форме высказался о геях, трансвеститах, лесбиянках, бисексуалах и других меньшинствах. Кроме того, он выступает против предоставленных представителям ЛГБТ базовых прав, в том числе возможности заключать брачный союз. Если Михалков не готов отказаться от своих средневековых предрассудков, то ему не место среди лауреатов премии «Оскар». Мы единогласно приняли решение пока временно отозвать у него награду, но если до 1 января 2022 года Михалков публично не отречётся от своих гомофобных взглядов, то он будет лишён самой престижной кинопремии навсегда, – заявил президент Академии Дэвид Рубин.

В ближайшее время режиссёр может лишиться и других наград, в том числе «Золотого льва» Каннского кинофестиваля.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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