Мнения: Зачем РФ военные парады

24 июня 1945 года на Красной площади прошел первый Парад Победы – страна только что победила самого опасного врага за всю свою историю, и это событие надо было обязательно отметить. Впоследствии парады проводились только по большим юбилейным датам, но в 90-е они впервые в истории стали ежегодными. Каждый раз в преддверии парада инфополе заполняют находящиеся в меньшинстве, но не страдающие от недостатка громкости, голоса. Про бряцание оружием, про то, что парады стоят денег, про то, что неплохо бы их если не отменить, то хотя бы ограничить.

24 июня 1945 года на Красной площади прошел первый Парад Победы – страна только что победила самого опасного врага за всю свою историю, и это событие надо было обязательно отметить. Впоследствии парады проводились только по большим юбилейным датам, но в 90-е они впервые в истории стали ежегодными. Каждый раз в преддверии парада инфополе заполняют находящиеся в меньшинстве, но не страдающие от недостатка громкости, голоса. Про бряцание оружием, про то, что парады стоят денег, про то, что неплохо бы их если не отменить, то хотя бы ограничить.

Парад в июне 1945-го был наполнен символизмом. Командовал им один из самых видных маршалов Советского Союза Константин Рокоссовский, принимал – еще более заслуженный и боевой полководец Георгий Жуков. По брусчатке Красной площади прошел цвет армии победителей – лучшие из лучших бойцов, отмеченные не самыми, мягко говоря, последними наградами. Но на этом символизм не заканчивался.

В СССР времен ВОВ вообще отлично придумывали красивые, символичные, жесты, причем особенно органично они смотрелись как раз во всевозможных шествиях и парадах. В декабре 1941-го вдоль кремлевских стен прошли не вышколенные парадные расчеты, а обычные, не готовившиеся к праздничной «шагистике», боевые части. Но в контексте гремевших в каких-то десятках километров боев, а также того факта, что промаршировавшие тут же, без промедления, отправились на фронт, все смотрелось совсем по-другому.

Летом 1944-го РККА повторила «22 июня наоборот», и набрала сотни тысяч пленных. Это позволило предпринять еще один символичный шаг – оборванных немцев провели по широким улицам Москвы, а сзади торжественно ехали поливальные машины, смывавшие оставленную побитым врагом грязь – не в физическом смысле слова. Но унижение поверженного противника в 1945 году было намного красивее. Ведь пешую часть июньского парада завершали бойцы, несущие захваченные знамена – и они были брошены к ногам руководителей страны, символизируя полный и безоговорочный разгром когда-то сильнейшей, но слишком самоуверенной армии.

Среди знамен, кстати, затесалось много всяких музейных реликвий кайзеровских времен, и это еще больше усиливало символичность акта на Красной площади. Ведь в последние месяцы 1945-го у немцев творился не сравнимый ни с чем хаос, новые соединения клепались из чего попало прямо на коленке, включая фольксштурмистские. И нередко в качестве боевого знамени им доставалось то, что находилось под рукой здесь и сейчас, а не то, что полагалось бы по-хорошему. Так что использованные в параде артефакты все равно были честно добыты в бою, а не в германских музеях.

В Советском Союзе

Следующий парад случился нескоро – лишь на двадцатилетие, в 1965-м. Потом пришлось ждать еще двадцать лет, до 1985 года. Власть явно не спешила делать из парада ежегодное событие.

И дело тут вовсе не в том, что русские не любят торжественные военизированные мероприятия, четкую поступь марширующих колонн и лязг военной техники. Все это в Советском Союзе как раз было, проводилось с удовольствием, но в «идеологически правильные», по меркам возглавляющих страну коммунистов, даты – на 1 мая и на 7 ноября. День трудящихся и годовщина Октябрьской революции были важнее – это были символы, стоящие в основе советского государства, а День Победы означал лишь прохождение им самого, на тот момент, серьезного экзамена на жизнеспособность.

В новой РФ отношение к Параду Победы было совсем другое. Во-первых, его повторили не через 20 лет, как раньше, а через 10 – в 1995 году. А с 1996-го и вовсе сделали ежегодным. Тому имелось множество сиюминутых причин, и одна, быть может, тогда еще не до конца осознанная, но куда более важная и глубокая.

Победа в Великой Отечественной определила дальнейшее существование не только советского государства, но и русского народа. Ее цена была огромна, но ценой поражения могла быть только национальная смерть, или, в лучшем случае, отбрасывание на многие века назад. Оправиться от него, как народу, у русских бы уже, скорее всего, не получилось. И тут демонстративное отмечание каждый год, нетипичное для Советского Союза, было не только актом воздания должного героическим предкам. Это был, буквально, второй день рождения. Но – не только он.

Новое государство, построенное на самом крупном осколке старого, стояло на совершенно других принципах. Маршировать и показывать военную технику в «коммунистические» даты было идеологически шизофренично. В то же время правопреемнице СССР совсем уж рвать с прошлым было бы неразумно. Чтобы сохранить преемственность, и в то же время сделать это на «некоммунистической» основе, и была выбрана дата 9 мая – именно в нее после пятилетнего перерыва и решили возобновить старую русскую традицию военных маршей. Ведь не возобновлять ее было нельзя.

Новая страна – новые традиции

Все дело в том, что именно середина 90-х выдалась для молодой Российской Федерации самым тяжелым периодом существования. На улицах творилось черт знает что, на Кавказе шла неожиданно тяжелая война, лишь актуализировавшая вопросы сепаратизма, которые и до Чечни время от времени активно подымались то тут, то там. В такой ситуации следовало хвататься за любую соломинку, надеясь, что все вместе они дадут кумулятивный эффект. Особенно если эта соломинка несла в себе объединяющий смысл.

Великая Отечественная оказалась в этом смысле очень удобным событием – не зря до сих пор поражающий воображение размахов Центральный музей ВОВ на Поклонной горе тоже был открыт именно в 1995 году. Впрочем, с тех пор государство не бросало эту тему уже никогда. С каждым годом празднования становились все масштабнее, а праздник все более народным – «Бессмертный полк» тому яркое подтверждение. Идею спасения нации от великой катастрофы люди явно оценили. Великая Отечественная из мощнейшего, но личного опыта поколений стала носительницей святости, скрепляющим страну культом героических предков-победителей.

Хаос девяностых остался позади, но никакого смысла отказываться от того, что работает, нет – именно поэтому Великая Отечественная и дальше будет оставаться одним из главных исторических событий в истории России. Это же относится и к параду – ведь, помимо утверждения смыслов, он носит и вторую цель – продемонстрировать миру красоту и мощь российских Вооруженных сил. Плохого в этом ничего нет – в конце концов, история – это не что иное, как череда бесконечных войн и противостояний, наградой в которых было даже не место под солнцем, а право на жизнь, как таковое. Парад создает ощущение могущества, важное не только для внешнего, но и для внутреннего потребителя. А это ничуть не менее важно – в Первой мировой РФ уже имела опыт, когда пропаганда недоработала – и получила поражение в большой европейской войне, а потом еще и войну гражданскую.

Так что закладывать в сознание граждан милитаристскую составляющую очень важно – ведь серьезные испытания могут начаться для страны в любой момент. И, если мы хотим, чтобы наши дети спокойно растили внуков в приятной нам культурно-этической среде, и у тех была обоснованная надежда на достойное будущее, то надо не только держать наготове соответствующие арсеналы. Но и создавать в людях ощущение, что эти арсеналы существуют, они достаточно современны, и их никто не побоится применить. Военный парад – мощнейший, призванный укреплять эту уверенность, красивый ритуал.

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