Как с помощью одной подкормки сохранить лук, который желтеет и увядает

Пожелтение лука – явление, требующее безотлагательного принятия мер. В этом случае можно воспользоваться как народными средствами, так и покупными препаратами. При выборе способа лечения лука важно помнить, что ситуация не терпит промедления. Ведь риску подвергаются соседние растения. Вот что советуют опытные огородники.

Особенности лука как растения

Светолюбивому растению нравится развиваться на открытых, но не продуваемых ветром местах. Оно любит полив и уход.

Его выращивание будет успешным и в зимней теплице, и на домашних грядках или подоконниках. От нехватки удобрения, обилия паразитов и заболеваний могут увядать зеленые части лука.

Пожелтение лука и его причины

Нормально растущие и развивающиеся стебли лука увядают не ранее августа-сентября, сигнализируя огороднику о том, что луковицы готовы к сбору.

Пожелтение перьев в весеннее или летнее время можно считать признаком того, что культура развивается неправильно.

Причинами такого опасного явления являются:

Недостаточное количество влаги.Нехватка питательных веществ.Вредные насекомые.Неблагоприятные погодные условия.Грибковые и бактериальные заболевания.

Подкормка лука

Распространенной причиной изменения цвета лука с зеленого на желтый считается низкое содержание в почве азота. Его дефицит способствует замедлению роста листьев, которые становятся короткими и толстыми, позже меняя цвет от светло-зеленого до желтого.

Выходом из положения, когда лук желтеет и увядает, станет удобрение препаратами с содержанием азота, который способствует нарастанию зеленой массы любой из огородных культур.

Можно использовать подкормку: настоянный навоз смешать с мочевиной в пропорции 10 л воды на 1 ст. органики (коровяка или птичьего помета) и 1 ст. л. мочевины.

Выявление вредителей

Огородные культуры часто подвергаются поражению разными насекомыми, что тоже приводит к пожелтению пера, грозящего потерей всего урожая.

Луковую муху надо уничтожать на стадии личинок, чтобы предотвратить ситуацию, когда вредитель отложит яйца. После появления 8-10 личинок существует опасность уничтожения появившимися белыми мелкими червями луковичных чешуек.

Самым действенным способом борьбы с таким поражением растений станет опрыскивание посадки летом. Бабочки и гусеницы не переносят инсектицидов «Искра» или «Дачник».

Особенности подкормки лука

Для получения обильного урожая этого растения важно соблюдать правила севооборота, сроков посева и посадки. Сами луковицы перебирают, отбраковывают некачественные. Обеззараживают почву, используя медный купорос (в растворе 10 л воды – 1 ст. л. гранул).

Для подкормки лука опытные огородники пользуются аммиачной селитрой. Удобрение доступно и полезно благодаря содержанию в составе большого количества азота, так необходимого для всех растений.

Обычно селитру используют в конце весны или в начале лета. Но важно помнить о вреде такого способа подкормки для будущего урожая.

Разведение азотного удобрения выполняют так: 10 л воды смешивают с 20 г аммиачной селитры. Пусть урожай вас радует!