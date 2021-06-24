 

Звезда «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова заболела раком

24.06.2021, 8:14, Разное
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Звезда проекта «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова призналась, что заболела раком. Она рассказала, вынуждена проходить очередное испытание, которое преподнесла жизнь.
Недавно Николь Кузнецова пережила серьезную операцию. Отмечается, что в 32 году у нее диагностировали папилломатоз гортани, поэтому появились проблемы с дыханием. Год назад знаменитость едва ли не умерла, поскольку не смогла отправиться в Германию на очередную операцию.

В профилактических целях Кузнецовой назначили компьютерную диагностику для отслеживания динамики заболевания. Однако врачи обнаружили у экстрасенса рак легких. Пока не ясно, что стало первоисточником роста опухоли. Однако новообразование необходимо было удалить. Кузнецова согласилась лечь на операционный стол, поскольку полностью доверяла врачу. Хирургическое вмешательство длилось очень долго, сейчас знаменитость проходит реабилитационный курс. Результат проведенной операции можно будет оценить через несколько месяцев.

Кузнецова рада, что за все время пандемии не подхватила коронавирус, поскольку хронические патологии при инфицировании могли усугубиться. Экстрасенс считает, что третья волна COVID-19 в РФ не является последней.

Источник: sobesednik.ru



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