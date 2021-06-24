 

“Жесткую, без спичрайтеров”. Климкин считает, что Зеленский должен написать статью, как и Путин

24.06.2021, 8:12, Новости дня
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“Путин написал статью на 22 июня в немецкой газете Die Zeit. Дата настоящая, а статья – банальная пропаганда. Кстати, еще и банально написана – ощущение, что нарезка из речей и заявлений. […] Я бы советовал Зеленскому тоже статью написать. Жесткую, нормальным языком, без нудных спичрайтеров”, – отметил дипломат.

Он считает, что статья Зеленского должна быть такой, “чтобы в Евросоюзе захотели прочитать”.

“Путину сейчас, конечно, не стоит на всю эту пропаганду отвечать, но на 30-летие Независимости [Украины] зайдет”, – подчеркнул Климкин.

По его словам, тезис Путина об “организованном американцами перевороте на Майдане” демонстрирует слабость главы Кремля.

“Для чего было делать “зачистку” структур [российского оппозиционера Алексея] Навального? В Москве тоже американцы хотели организовать переворот?” – задает вопрос Климкин.

Главным тезисом статьи Путина экс-глава МИД Украины считает “против расширения НАТО и за то, что безопасность возможна “только с Россией”.

“Мы уже видели, какая “безопасность” возможна с Россией, начиная с “зеленых человечков”. Дальше лучше не будет”, – заявил украинский дипломат.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1469973760016642

Контекст:

22 июня Путин в колонке для немецкого издания Die Zeit заявил, в частности, что Европейский союз спровоцировал аннексию украинского Крыма. Также, по его мнению, в 2014 году США организовали в Украине “переворот”, который поддержала Европа.

Статью российского президента раскритиковали в Офисе президента Украины, а также бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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