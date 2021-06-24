В Украине подтвердили наибольший за неделю суточный прирост больных COVID-19

“Зафиксировано 937 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 33, медработников – 24). Также за минувшие сутки госпитализировано 559 человек, летальных случаев – 58, выздоровел 2471 человек”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 835 новых случаев COVID-19.

Больше случаев, чем 23 июня, последний раз регистрировали в Украине 17 июня (967).

За последние 24 часа сделали 54 343 теста на коронавирус, из них 22 496 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (223) и Днепропетровской области (59).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 231 914 случаев коронавирусной инфекции, скончался 52 181 пациент с COVID-19, выздоровели 2 157 732 человека.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1881674218662341

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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