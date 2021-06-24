 

Moderna переименовала свою вакцину от коронавируса

24.06.2021, 8:12, Новости дня
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Раньше название препарата совпадало с названием компании. О причинах переименования не сообщается. 

По данным исследований, вакцина продемонстрировала эффективность 94,1%, отмечается на сайте EMA. Испытания также показали эффективность 90,9% у участников в группе риска тяжелого протекания COVID-19 – с хроническими заболеваниями легких, сердечными заболеваниями, ожирением, заболеваниями печени, диабетом или ВИЧ-инфекцией.

Как долго длится защита от вакцины, неизвестно. За людьми, вакцинированными в ходе клинических испытаний, продолжат наблюдение в течение двух лет для сбора дополнительной информации о продолжительности защиты.

Ранее свою вакцину переименовала также компания AstraZeneca – она стала называться Vaxzevria.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

мРНК-вакцина производства Moderna стала пятым препаратом для иммунизации от коронавируса, который одобрила для экстренного использования Всемирная организация здравоохранения. Ее применение рекомендовано для всех возрастных групп от 18 лет и старше.

В конце декабря 2020 года компания Moderna опубликовала результаты испытаний вакцины от COVID-19, они показали эффективность 94,1%. Вакцина mRNA-1273 менее требовательна к условиям транспортировки, для препарата достаточно температуры около -20 °С. В апреле компания снизила эффективность своей вакцины до 90%.

Американские ученые также подтвердили, что препарат Moderna эффективен против “индийского” штамма коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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