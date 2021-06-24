23 июня на Донбассе боевики 22 раза нарушили перемирие – штаб ООС

“Зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня. […] По состоянию на 7.00 24 июня зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. […] На обстрелы противника за прошедшие и текущие сутки украинские защитники открывали огонь в ответ. Боевых потерь в результате вражеского огня среди военных Объединенных сил нет”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что 23 июня боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Новоселовка, Майорское, Пивденное, Марьинка, Красногоровка, Старогнатовка, Новгородское, Авдеевка, Луганское, Водяное в Приазовье, Новоалександровка, Новотошковское, Золотое-4, Широкино.

“Кроме того, вблизи Авдеевки противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа Mavic, который пытался пролететь над позициями наших подразделений. Благодаря слаженным действиям расчетов дежурных огневых средств провокацию было прекращено”, – отметили в штабе ООС.

По его данным, недалеко от Песков также фиксировался в среду пролет беспилотника, “Орлан-10” пересек линию разграничения и был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Утром 24 июня боевики стреляли возле Новгородского, Южного и Шумов.

“Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил”, – подчеркнули в штабе ООС.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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