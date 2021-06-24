 

Взрыв и убийство в пятиэтажке под Киевом. Подозреваемый признал свою вину и рассказал, как организовал поджог

24.06.2021, 8:12, Новости дня
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“Совершил убийство в состоянии аффекта. Скрыть следы преступления решил путем поджога квартиры и самого тела с помощью бензина. В преступлении раскаиваюсь”, – сказал задержанный.

Подозреваемый – местный житель 1978 года рождения, ранее был моряком дальнего плавания. Он жил в этом же доме, где случился взрыв. По данным полиции, мужчина сдавал погибшему гараж, и из-за этого они постоянно ссорились. Последний пьяный конфликт 20 июня закончился убийством.

“После этого он разработал план, как сделать алиби, и 21 июня с помощью зажигательной смеси и пороха, который хранился в квартире погибшего, так как он был охотником и сам делал патроны для оружия, организовал взрыв и поджог”, – рассказал полицейский.

Подозреваемый согласился сотрудничать со следствием. Сейчас решается вопрос о содержании его под стражей.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=496550948341255&id=100039590617894

Контекст:

21 июня в селе Белогородка под Киевом произошел взрыв в пятиэтажке. Пожар тушили шесть часов, выгорели несколько квартир. В одной из квартир спасатели нашли тело погибшего. Всего пострадали девять человек, трое из них попали в больницу.

22 июня начальник полиции Киевской области заявил, что 47-летний мужчина погиб не в огне, а в результате убийства. “Выходцу из Кременчуга перерезали горло, нанесли три удара ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких”, – написал Небытов.

Полицейские задержали человека, который “обоснованно подозревается в совершении этого убийства”. Это моряк 1978 года рождения, который живет неподалеку от места совершения преступления и имеет семью в оккупированном Севастополе

Задержанному уже сообщили о подозрении в умышленном уничтожении имущества особо опасным способом и убийстве с особой жестокостью. По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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