 

Власти Москвы высказались о введении “бесковидного” режима в магазинах и транспорте

24.06.2021, 8:04, Разное
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28 июня 2021 года все рестораны Москвы перейдут на “бесковидный” режим. То есть посещать такие заведения смогут только те, кто вакцинировался от коронавируса, имеет антитела или сдал отрицательный ПЦР-тест. Вход будет осуществляться только по QR-кодам.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк отметил, что распространять
“бесковидный” режим на магазины, общественный транспорт, торговые центры и тренажерные залы пока не планируется.

Стоит отметить, что за последние три дня в Москве было выявлено свыше 22 тысяч случаев заражения коронавирусом и скончались более 60 человек. За все время в столице зафиксировано 1,3 миллиона случаев заражения, умерли почти 21,6 тысячи человек.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дискриминация непривитых граждан “неминуемо наступит”. По словам представителя Кремля, граждане не смогут выполнять рабочие обязанности на всех участках, если у них будет отсутствовать иммунитет к коронавирусу и при этом не будет сделана прививка.



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