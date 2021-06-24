 

Лукашенко: Европейцы должны сто лет стоять на коленях перед белорусским народом

24.06.2021, 8:04, Разное
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Александр Лукашенко заявил, что жители ЕС должны “не душить” белорусский народ, а “носить на руках” за освобождение от нацизма. Политик считает символичным тот факт, что санкции против республики были введены накануне годовщины начала Великой Отечественной войны. “Вы (европейцы – Прим. ред.) должны еще сто лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом”, – считает глава государства.

Также президент Белоруссии напомнил о словах министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который призывал распространить санкции на части экономики республики. Лукашенко хочет, чтобы немецкий политик разобрался, кем тот является: вчера каявшимся немцем или наследником нацистов.

По мнению Александра Григорьевича, западные политики обезумили и потеряли реальность. Разобраться с ними президент Белоруссии призвал народы соседних стран: “Очнитесь, пока не поздно”.

Напомним, бывший белорусский дипломат Павел Латушко сравнил Александра Лукашенко с руководителем фашисткой Германии Адольфом Гитлером. Такое громкое заявление политик сделал в день 80-ой годовщины начала Великой Отечественной войны.



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