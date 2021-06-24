«Адский колодец» в Йемене

Окруженный тайнами и рассказами о демонах, Колодец Бархаут на востоке Йемена, известный как "Колодец Ада", – это малоизвестное чудо природы.

Он находится ближе к границе с Оманом, чем к Сане – столице Йемена, на расстоянии 1300 километров от Саны. Это гигантская дыра в пустыне провинции Аль-Махра имеет ширину 30 метров и глубину от 100 до 250 метров.

Местный фольклор говорит, что "колодец" был создан как тюрьма для демонов – и эта репутация поддерживается отвратительными запахами, исходящими из его глубин.

Официальные лица Йемена говорят, что в самом деле не знают, что находится ниже.

"Он очень глубокий – мы никогда не доходили до дна этого колодца, так как там мало кислорода и нет вентиляции", – сказал Салах Бабхейр, генеральный директор управления геологической разведки и минеральных ресурсов Махры .

"Мы однажды пошли осмотреть этот район и вошли в колодец. Мы заметили странные вещи внутри. Мы также почувствовали нечто странное… Это загадочная ситуация".

Солнечный свет не проникает далеко внутрь сооружения, и с краев его мало что видно, кроме птиц, которые прилетают и вылетают из его глубины.

Видеооператоры, ищущие крупные планы внутренней части колодца, говорят, что их практически невозможно нормально запечатлеть на камеру – местное суеверие гласит, что предметы, находящиеся рядом с отверстием, могут быть "засосаны" внутрь.

У жителей региона есть много странных историй об колодце, одна из которых рассказывает, что в прошлом люди переживали период сильной засухи, поэтому они связали одного человека веревками и медленно опустили его в колодец, чтобы он достал воды, которая, предположительно, находилась где-то там в глубине. Когда человек достиг середины колодца, он в ужасе закричал, чтобы его подняли наверх, но когда его вытащили, они нашли только половину его тела на веревке…

Есть также истории о пастухе овец, который однажды случайно оставил своего ребенка возле колодца, и ребенок исчез в мгновение ока.

Также упоминается хадис пророка Мухаммеда, в котором говорится об этом колодце следующее:

"Лучшая вода на лице земли, это вода Замзам, а самая плохая вода на лице земли, это вода в долине в Хадрамуте под названием Бархаут, ее вода черная и вонючая."

Известна по крайней мере одна попытка заснять внутренности "колодца" с беспилотника, на записи можно увидеть плоское дно с какими-то темными потеками. На внутренних стенах "колодца" растут какие-то зеленые растения.

Бабхейр говорит, что колодцу "миллионы и миллионы" лет и что эти места требуют дополнительных исследований.

На протяжении веков ходили истории о злобных, сверхъестественных фигурах, известных как джинны, живущие в "колодце". Многим местным жителям страшно не только подходить к этой дыре, но даже говорить о ней, опасаясь неудач из-за этой дыры, которая, как гласит легенда, угрожает жизни на самой Земле.

Йеменцам и так достаточно неудач. С 2014 года в стране идет гражданская война между правительством и повстанцами-хути. Организация Объединенных Наций заявляет, что Йемен переживает самый серьезный гуманитарный кризис в мире, когда десятки тысяч человек были убиты, миллионы перемещены, а две трети его 30-миллионного населения зависят от той или иной формы помощи.