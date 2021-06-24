 

Коктебель – джаза колыбель

24.06.2021, 7:06, Разное
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Koktebel Jazz Party проводится уже не первый десяток лет и постепенно стал чуть ли не главным международным музыкальным событием года на открытом воздухе. Раньше саксофонные рулады сотрясали коктебельские просторы в начале сентября с приходом бархатного сезона, но теперь насыщенная музыкальная программа ждёт ценителей жанра с 20 по 22 августа. А вот поклонники поп-культуры смогут увидеть своих кумиров сразу после джазистов уже 24 августа.

Теперь уже не секрет, что у истоков возникновения джазовых сейшенов в артистическом посёлке Коктебель в 2003 году стоял известный тележурналист Дмитрий Киселёв, известный как знаток музыки и хороших алкогольных напитков.

Видимо, выбор места не был случайностью: ведь именно виноград, выросший в Коктебеле под ласковым солнцем на склонах заповедного вулкана Кара-Даг, используют для старейшего в России коньячного производства. В разные годы фестиваль посещали легенды мирового джаза: барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии «Гремми» за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), американский бас-гитарист и контрабасист Стенли Кларк, известный своей инновационной техникой, звёзды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль)…

И всем им выпадала прекрасная возможность насладиться достоинствами коктебельского коньяка на фоне заката, видного с любой музыкальной площадки на набережной Коктебеля, что, несомненно, добавляло яркости непередаваемой атмосфере музыкальных вечеров. Высокий статус международного джаз-фестиваля получил весомое подтверждение в 2017 году: его гостем стал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Rap Koktebel гораздо моложе своего именитого музыкального собрата и задуман как праздник не только молодёжной музыки, но и реп-культуры. Кстати, и здесь коньякам из Коктебеля найдётся достойное применение, ведь в тренде у молодёжи в этом году коньячные коктейли с самыми необычными ингредиентами.

По мнению организаторов, именно сплав уникальных природных энергий Коктебеля с музыкальными талантами участников из года в год дарят зрителям уникальное ощущение сопричастности с творчеством и выдающимися примерами современного музыкального искусства. И лишнее подтверждение тому — неизменный аншлаг на музыкальных площадках коктебельских фестивалей.



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