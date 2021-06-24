 

Два миллиона россиян не получили выплаты по накопительной части пенсии: названы причины

24.06.2021, 7:06, Разное
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Выяснилось, что два миллиона россиян до сих пор не получили выплаты по накопительной части пенсии. В общей сложности на счетах находятся миллиарды рублей. Почему люди не распоряжаются своими накоплениями? На это есть несколько причин.

Первая причина. Не все знают, что получить накопления можно до выхода на пенсию. Согласно пенсионной реформе, в 2028 году уйти на заслуженный отдых женщины могут в 60 лет, мужчины – в 65. Но эти критерии не распространяются на накопительную часть пенсии, поэтому получить выплату можно в 55 и 60 лет соответственно.

Вторая причина. Пенсионные фонды не информируют своих клиентов, ведь чем дольше денежные средства находятся на счетах, тем больше зарабатывают управляющие. К слову, с 2022 года фонды будут обязаны информировать граждан о том, что они могут запросить выплаты.

Третья причина. Сами граждане не спешат забирать накопления. Они отказываются от этого, потому что на счетах лежат небольшие суммы – порядка 10 тысяч рублей. Некоторые россияне ленятся оформлять выплаты, планируют забрать накопления потом.

Четвертая причина. Есть и те, кто просто забывает, где находятся их деньги. В большинстве случаев работодатель помогает сотрудникам размещать накопления, поэтому те не запоминают, куда перевели средства. А пенсионные фонды зачастую владеют устаревшими контактными данными клиентов.

Пятая причина. Умершие граждане при жизни не забрали накопления, а наследники, как правило, не знают о том, что им полагаются выплаты. Эксперты посчитали, что на “мертвых вкладах” находится около 300 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что во всех этих случаях деньги продолжают лежать на счете. Управляющие инвестируют их в финансовые инструменты, а значит, сумма может увеличиться.



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