 

Китай похвалился успехами инициативы «Один пояс – один путь»

24.06.2021, 6:48, Новости дня
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Объем прямых инвестиций китайских компаний в экономики стран – участниц инициативы «Один пояс – один путь» за восемь лет превысил 130 млрд долларов, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И.

«За последние восемь лет инициатива «Один пояс – один путь» превратилась из наброска в реальность, обеспечила огромные возможности и бонусы странам по всему миру», – приводит ТАСС слова министра, опубликованные МИД КНР.

«Совокупный товарооборот Китая со странами – участницами инициативы «Один пояс – один путь» превысил 9,2 трлн долларов. Прямые инвестиции китайских компаний в страны проекта «Один пояс – один путь» превысили 130 млрд долларов», – указал Ван И.

Он также отметил, что за восемь лет инициатива продемонстрировала высокую жизнеспособность и достигла положительных результатов.

Напомним, в марте президент США Джо Байден заявил о возможности создания альтернативы китайской инициативе «Один пояс – один путь».

Инициатива «Один пояс – один путь» – концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином с целью активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.



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