 

Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

24.06.2021, 6:34, Разное
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Сборная Украины по футболу вышла в плей-офф чемпионата Европы. Об этом сообщает «Чемпионат».

В группе С украинская сборная с тремя очками заняла третье место. В группе E сегодня сборная Испании разгромила команду Словакии (5:0), а шведская сборная обыграла польскую (3:2). Таким образом, у словаков разница забитых и пропущенных мячей хуже, чем у украинцев (-5 против -1), что и позволило последним выйти в плей-офф.

Украина в первом матче чемпионата Европы проиграла Нидерландам со счетом 2:3, затем обыграла Северную Македонию (1:0), а в последней встрече группового этапа уступила Австрии (0:1).

Это первый выход украинской сборной в плей-офф чемпионата Европы. В 2012 и 2016 годах ей не удавалось пробиться дальше группового этапа, а до этого команда Украины четыре раза не могла пройти квалификацию.

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Источник: Новая газета



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