В Крыму указали на “проявление сумасшествия и мании величия” русофоба Гордона

Глава Общественной палаты (ОП) полуострова Александр Форманчук отреагировал на слова телеведущего. Он с иронией высказался о Дмитрии Гордоне, который намерился “выгнать” россиян из Крыма после его “присоединения” к Украине.

Форманчук отметил, что сказанное представителем прессы – это “проявление сумасшествия и мании

величия”. Он назвал Гордона тщеславным и не в меру самолюбивым человеком с иллюзиями.

Глава Общественной палаты полуострова указал на то, что журналист не может вершить судьбы крымчан. Напомним, ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет сообщил о попытках Киева помешать украинцам попасть в Крым. По его словам, власти Незалежной пытаются

огородить граждан от сведений о положительных изменениях, произошедших в Крыму.

Вечные жалобы Киева на Россию, Германию и Францию – они якобы недосмотрели за Крымом, и даже на США, которые, видите ли, не остановили сооружение Сев.потока-2, говорят об одном – о глубокой недееспособности правящей элиты Украины. У неё все виноваты в ее собственной бездарности.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 5, 2021

Как пи сали “Дни.ру”, в конце мая вооруженные силы Украины устроили учебные артиллерийские стрельбы возле границы с Крымом. В ходе маневров проверили также способность украинских военных ориентироваться на местности, маскироваться и оперативно прибывать на заданные позиции.