Мнение: Провокация “Дефендера”. Видео
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В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/6861066.html теме о провокации британского эсминца "Дефендер" у мыса Фиолент.
Журналист BBC находившийся на борту "Дефендера" заявил, что корабль преследовали более 20 российских самолетов, а экипаж корабля находился в состоянии готовности к боевым действиям.
Видео пролета Су-24 рядом с британским эсминцем "Дефендер" во время провокации у мыса Фиолент.
Снято до предупредительного бомбометания. Всего было сброшено 4 авиабомбы.
Прибытие военного атташе Британии в МИД РФ по поводу произошедшего инцидента.
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Источник: Colonel Cassad
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