 

Мнение: Провокация “Дефендера”. Видео

24.06.2021, 6:00, Разное
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В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/6861066.html теме о провокации британского эсминца "Дефендер" у мыса Фиолент.
Журналист BBC находившийся на борту "Дефендера" заявил, что корабль преследовали более 20 российских самолетов, а экипаж корабля находился в состоянии готовности к боевым действиям.

Видео пролета Су-24 рядом с британским эсминцем "Дефендер" во время провокации у мыса Фиолент.
Снято до предупредительного бомбометания. Всего было сброшено 4 авиабомбы.

Прибытие военного атташе Британии в МИД РФ по поводу произошедшего инцидента.

Источник: Colonel Cassad



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