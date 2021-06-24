 

В Ватикане Человек-паук пришел послушать послание понтифика

24.06.2021, 5:50, Новости дня
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Среди слушающих послание Папы Римского Франциска в Ватикане заметили человека в костюме Человека-паука. Он сидел в VIP-секции во внутреннем дворе Сан-Дамасо.

На ролике, опубликованном в Sky News, видно, как Человек-паук слушает послание понтифика рядом со священником в черном, которого не смущает вид необычного соседа, передает Рен ТВ.

Супергероем оказался 27-летний Маттиа Вильярдита из северной Италии. В прошлом году президент страны Серджо Маттарелла наградил его за работу с больными детьми. Место в VIP-секции итальянец получил после того, как Папе Римскому Франциску стало известно о его работе в больницах. Итальянца представили понтифику, Вильярдита подарил ему маску Человека-паука.

 

Ранее сообщалось, что сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший опубликовал изображение фальшивой обложки журнала Time, на которой изображен Дональд Трамп в виде супергероя.



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