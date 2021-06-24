 

Захарова после инцидента с эсминцем посоветовала Британии «стучать» перед «мирным заходом»

24.06.2021, 5:50, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Минобороны Британии и посольство страны в Москве распространяют ложь об инциденте с заходом эсминца ВМС Великобритании в территориальные воды РФ в Черном море.

В своем Telegram-канале Захарова сравнила заявления британской стороны и сообщения о том, что журналист BBC, который находился на борту эсминца, подтвердил преднамеренный заход корабля в российские территориальные воды.

«Кто же врет: британское Минобороны, британский журналист телеканала BBC или британское посольство в Москве? Ответ есть. На этот раз – британское министерство обороны и британское посольство. <…> В Лондоне утратили манеры. Хочется посоветовать британским партнерам: в следующий раз захотите «мирно зайти», стучите», – написала Захарова.

Правительство Британии заявило, что эсминец британских ВМС не находился в российских территориальных водах и не был обстрелян.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что действия британского эсминца в Черном море являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, британской стороне необходимо расследовать действия экипажа корабля.

Напомним, в среду сообщалось, что Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.

В Минобороны Британии заявили, что корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился.



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