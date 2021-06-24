Скатерть с ярким рисунком можно превратить в несколько подарков для родственников: мастерим кухонное полотенце и по совместительству подарочную упаковку

Вопрос подарков всегда затруднителен. Хочется порадовать близких и знакомых, но иногда это стоит очень дорого. Делимся идеей, как можно сделать несколько подарков из одной скатерти. Это очень необычно, но крайне экономно. Купив только одну вещь, можно порадовать несколько человек одновременно.

В чем секрет

Большую скатерть с красивым рисунком необходимо разрезать на небольшие прямоугольники. Размером они должны быть примерно 30 * 50 см. Можно немного больше, но это зависит от того, сколько подарков нужно сделать.

Каждую отрезанную часть необходимо обработать швейной машинкой, чтобы были красивые и аккуратные края.

Это достаточно просто, и уже можно сказать, что один вид подарка готов. Это кухонное полотенце. Но можно пойти дальше и с помощью полотенца сделать более интересный подарок.

Заверните в него коробку с домашним печеньем.

Положив коробку в середину расправленного полотенца, нужно с двух сторон загнуть края таким образом, как показано на фото.

Затем можно разными способами завязать оставшиеся края, чтобы получился оригинальный подарок.

Можно завязать каждый конец ниткой и получится известная упаковка-“конфетка”. Но для презента лучше всего делать немного иначе.

Оставшиеся края полотенца можно просто завязать узелком наверху коробки.

Делается просто, а выглядит необычно.