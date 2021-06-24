Прокуратура запросила 6 месяцев исправительных работ для блогера Mellstroy

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24.06.2021, 5:36, Разное
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…избившего девушку во время стрима.

Гособвинение попросило суд назначить наказание в виде шести месяцев исправительных работ для блогера Андрея Бурима (Mellstroy), обвиняемого в избиении девушки во время онлайн-трансляции. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда.

Кроме того, прокурор предложил удержать в пользу государства 15% от заработной платы блогера, а также обязать его выплатить пострадавшей 50 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба в связи с оказанной медицинской помощью и морального вреда.

Бурима обвиняют по статье о побоях (ст. 116 УК), ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ночью 19 октября блогер несколько раз ударил 21-летнюю девушку лицом об стол во время прямой трансляции в интернете. «Согласно медицинскому заключению, потерпевшая получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и ушибов», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Ранее суд приговорил к шести годам колонии строгого режима блогера Станислава Решетникова (Reeflay), во время стрима которого умерла девушка. Как установил суд, блогер во время онлайн-трансляции распивал спиртные напитки со своей подругой и ее знакомой. В ходе ссоры Решетняк стал избивать Григорьеву руками по голове и телу, после чего выгнал ее на улицу. Когда зрители попросили блогера показать девушку в прямом эфире, он открыл дверь и обнаружил ее без сознания.

Источник: Новая газета



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