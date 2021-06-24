 

Россиян ждет рост цен на бумажные книги: в чем причина

24.06.2021, 5:10, Разное
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Резкий скачок цен прежде всего связан с развитием интернет-технологий. По прогнозам специалистов, к 2024 году произойдет удвоение рынка электронных изданий и аудиокниг. Отметим, что сегодня доля интернет-продаж составляет примерно 39-40% от общих продаж. Эксперты полагают, что бумажные книги превратятся в статусный артефакт.

Подорожание также объясняется увеличением стоимости офсетной бумаги и картона. Глава Российского книжного союза Сергей Степашин рассказал, что с начала года цены на офсетную бумагу выросли на 39%, а на картон – на 50%. Издательства стараются сдерживать стоимость бумажных книг в пределах инфляции, но если ситуация продолжит ухудшаться, то издания будут дальше дорожать, передают “Известия”.

Генеральный директор холдинга “Эксмо-АСТ” Олег Новиков отметил, что с появлением цифровых книг люди стали читать больше. За последние полгода 800 тысяч человек присоединились к интернет-платформам, занимающимся продажей изданий. Отмечается, что по содержанию среди книг лидирует нон-фикшн.

Консультант Союза предприятий печатной индустрии Елена Шитикова заявила, что в этом году бумажные книги подорожают в среднем на 10%. Если издательства не решат остановить этот процесс, то уже к 2025 году цены на такую продукцию вырастут вдвое. Как уточнила специалист, художественная новинка популярного автора может обойтись читателям не в 700 рублей, а в 1 400-1 600 рублей.



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