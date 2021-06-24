Мнение: Голосование в ООН против блокады Кубы

Результаты голосования в ООН за резолюцию с требованием прекращения блокады Кубы.

Против только США и Израиль. Воздержались только – Украина, ОАЭ и Колумбия.

Гегемон, страна построенная на принципах апартеида, страна с нацистским режимом, страна погрязшая в наркоторговле и абсолютная монархия из Персидского залива. Они безусловно заставят Кубу быть "демократической страной".

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