 

Мнение: Голосование в ООН против блокады Кубы

24.06.2021, 5:02, Разное
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Результаты голосования в ООН за резолюцию с требованием прекращения блокады Кубы.
Против только США и Израиль. Воздержались только – Украина, ОАЭ и Колумбия.
Гегемон, страна построенная на принципах апартеида, страна с нацистским режимом, страна погрязшая в наркоторговле и абсолютная монархия из Персидского залива. Они безусловно заставят Кубу быть "демократической страной".

Источник: Colonel Cassad



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