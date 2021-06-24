 

Мнение: Отнеситесь с пониманием

24.06.2021, 5:00, Разное
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Рестораторы попросили власти Москвы перенести внедрение системы QR-кодов для прохода в рестораны и кафе с 28 июня на 1 августа текущего года, сообщила "Ведомостям" омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова. По ее словам, «город не справляется с желающими сделать прививку и ПЦР-тесты». Об этом пишет ТГ-канал "Незыгарь"

Татулова совершенно не понимает сути политического момента. Власти, в сущности, глубоко плевать на больных, на здоровых. Хоть все попередохните. Власти не наплевать только на одно – показатели KPI, которыми оценивают деятельность чиновников, и по ним выстраивают и ранжируют вопросы кадрового соответствия. Выполнил распоряжение руководства – плюс в карму. Не выполнил – минус. Много минусов – кадровое решение. С высокой вероятностью немедленного уголовного дела и конфискацией непосильно нажитого в пользу более удачливых конкурентов. Власть и собственность в России неразделимы. Поэтому, попав в систему, ты вынужден держаться зубами хотя бы потому, что выйти из нее иначе чем на нары и нищим, уже невозможно.

Поэтому нынешний террор – он не про здоровье. И не про малый и средний бизнес. И не про безопасность. Он про сохранение места у конкретного губернатора, мэра, начальника департамента или директора предприятия. Есть указание – обеспечить. Цена значения не имеет. Любая.

А потому никакого 1 августа. Здесь и сейчас. Иначе загнать холопов на укол невозможно. Добровольная вакцинация провалена вдребезги. Люди категорически не хотят верить записным лжецам про безопасность, пользу и всё вот это. Не хотите по-хорошему? Будем по-плохому. Чтобы кровь из глаз и из ушей. Чтобы вам стало так плохо, что укол неизвестной бодягой в вену покажется лучшим выходом. Вам какая разница? Вы все равно приговорены. А чиновнику – плюс в ману. Он ради этого пойдет на любое преступление.

А вы тут несознательно про 1 августа. Сказал же президент – отнеситесь с пониманием. Он ведь не про пенсионную реформу так сказал. А вообще про всё.

Источник: Эль Мюрид



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