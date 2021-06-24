Возле здания бывшей школы в Канаде найдены сотни безымянных могил

Группа коренного населения Канады сообщила об обнаружении нескольких сотен безымянных захоронений на территории рядом с бывшей школой-интернатом, сообщила National Post.

По имеющимся у издания сведениям, ожидается, что представители коренных жителей Канады раскроют подробности о находках на территории бывшей школы для детей индейцев в четверг утром, передает ТАСС.

«Количество безымянных могил будет самым значительным на сегодняшний день в Канаде», – говорится в сообщении федерации суверенных коренных народов Канады.

Напомним, в ноябре 2017 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время поездки в провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор принес «запоздалые» извинения индейцам за издевательства в «резидентских школах».

В 1876 году при правлении премьер-министра Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. По статистике, от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс. детей. Управлением учебными заведениями занималась Римско-католическая церковь.