 

NTD – найденные в ЮАР «алмазы» оказались обычным кварцем

24.06.2021, 4:19, Новости дня
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Неопознанные камни, которые породили алмазную лихорадку в провинции Квазулу-Натал в ЮАР, оказались кристаллами кварца, не имеющими большой ценности. Как передаёт NTD, после того как пастух обнаружил на поле первый камень, туда начали съезжаться тысячи искателей сокровищ со всей страны. По мнению властей, происшествие наглядно показало масштаб социально-экономических проблем в стране.

Кристаллами кварца оказались неопознанные камни, которые породили алмазную лихорадку в провинции Квазулу-Натал в ЮАР. Геологи сделали анализ образцов и подтвердили, что минералы большой ценности не имеют.

Первый камень обнаружил в поле местный пастух. После этого сюда начали съезжаться искатели сокровищ со всей страны. Власти провинции насчитали 3 тысячи человек. Они призывали копателей покинуть это место, поскольку опасались, что большое скопление людей будет способствовать распространению коронавируса.

После заявления экспертов об отсутствии ценности найденных минералов землекопов стало в шесть раз меньше. Результат алмазной лихорадки — 50 гектаров покрытого ямами поля. Глубина некоторых доходит до метра. Это опасно для крупного рогатого скота, который здесь пасут.

По мнению провинциальных властей, происшествие наглядно показало масштаб социально-экономических проблем в стране. В ЮАР высокий уровень безработицы, и многие живут впроголодь. Искатели алмазов надеялись улучшить своё материальное положение.

Дата выхода в эфир 22 июня 2021 года.



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