Insider – в китайском Тибете не справляются с «мусорным поясом», захватившим памятник всемирного наследия ЮНЕСКО

В Тибетском автономном районе КНР заповедник Кукишилли, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, оказался под угрозой из-за «мусорного пояса» длиной в 200 и шириной в 20 метров, пишет Insider. Местные власти, привлёкшие к расчистке проживающих в округе немногочисленных пастухов, с объёмом работы не справляются.



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Огромные кучи мусора представляют серьёзную угрозу для природного заповедника Кукишилли в северной части Тибетского нагорья в Китае, пишет Insider.

Как отмечает издание, заповедник — памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако местные природные красоты омрачает «мусорный пояс» протяжённостью в 200 м и шириной в 20 м с горами пластика, жестяных банок, вёдер из-под краски и тушами овец и яков.

По словам китайских СМИ, этот пояс «пролегает» вдоль Цинхай-Тибетской автотрассы, которой в основном пользуются туристы и дальнобойщики. Местные чиновники привлекли сотни пастухов к расчистке территории, но из-за серьёзных объёмов работы своими силами жители окрестностей не справляются.

Как рассказал пастух Цэрин Кунбу, неподалёку от «мусорного пояса» проживает порядка 200 человек. Отходы скапливались здесь годами, потому что никаких специализированных полигонов в округе не предусмотрено. По словам пастуха, мусора также очень много и в районе местных заправок, закусочных и автомастерских.

Как считает независимый геолог и путешественник Ян Юн, ситуация здесь «не улучшается на протяжении многих лет».

Залежи мусора вызывают опасения за дикую природу и обитающих на территории заповедника животных. Здесь насчитывается более 230 видов, включая тибетскую антилопу чиру, занесённую в Красную книгу.

Заместитель директора Центра исследований экологии и окружающей среды при Исследовательском институте окружающей среды Китая Ли Цзюньшэн объяснил, что мусор может загрязнять воду и отравлять проживающих в округе животных и людей. Эксперт призывает как можно скорее принять законы, регулирующие человеческую деятельность на территории заповедника.