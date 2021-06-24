“Будем прыгать от локдауна к локдауну”: эксперт предсказал будущее жителей России

Алексей Немерюк подчеркнул, что это неизбежно, так как пока у людей не выработается определенный уровень иммунитета, Москва так и будет “прыгать от локдауна к локдауну”. По его словам, надвигающийся штамм крайне опасен, а потому предложение рестораторов о “бесковидных зонах” уже очень скоро станет не просто нововведением, а правилом.

Ранее сообщалось, что с 28 июня все столичные рестораны перейдут на, так называемый, “бесковидный” режим. Это обозначает, что посещать такие публичные места смогут лишь те, кто уже вакцинировался от Covid-19 или имеет на руках тест с отрицательным результатом. Вход в заведения будет осуществляться исключительно по QR-кодам.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра также подчеркивал, что, на данный момент, подобные ограничения не предусмотрены для магазинов, общественного транспорта, торговых центров и спортивных залов.

Отметим, за все время пандемии в столице зафиксировано более миллиона случаев заражения коронавирусом. Скончались более 21 тысячи человек.