Число заразившихся коронавирусом в России вновь превысило 17 тысяч

За прошедший день в стране выявили 17 594 новых случая заражения. Отмечается, что почти 16% из них не имеют клинических проявлений. Полностью выздоровели и покинули больницы 12 660 россиян, жертвами коронавируса в России стали 548 пациентов.

Новые случаи обнаружили в 85 регионах страны. На первом месте по количеству заразившихся в очередной раз оказалась Москва. Суточный прирост в городе составил 6 534. Госпитализировали 1 880 человек, умерли 88 пациентов. В тяжелом состоянии находится 659 горожан.

В первую пятерку регионов, где наблюдается напряженная эпидемиологическая обстановка, также вошли Подмосковье (2 323 новых случая), Санкт-Петербург (1 092 новых случая), Нижегородская область (291

новый случай) и Республика Бурятия (255

новых случаев).

Таким образом, общее количество человек, подхвативших коронавирус в России, увеличилось до 5 368 513. За весь период пандемии зафиксировали 130 895 летальных исходов. Вылечились от инфекции 4 902 110 человек.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, к чему приведут низкие темпы вакцинации от COVID-19 в стране. По его словам, вирус начнет активно видоизменяться и в результате имеющиеся препараты против коронавируса в России перестанут быть эффективными.