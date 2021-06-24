 

Число заразившихся коронавирусом в России вновь превысило 17 тысяч

24.06.2021, 4:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За прошедший день в стране выявили 17 594 новых случая заражения. Отмечается, что почти 16% из них не имеют клинических проявлений. Полностью выздоровели и покинули больницы 12 660 россиян, жертвами коронавируса в России стали 548 пациентов.

Новые случаи обнаружили в 85 регионах страны. На первом месте по количеству заразившихся в очередной раз оказалась Москва. Суточный прирост в городе составил 6 534. Госпитализировали 1 880 человек, умерли 88 пациентов. В тяжелом состоянии находится 659 горожан.

В первую пятерку регионов, где наблюдается напряженная эпидемиологическая обстановка, также вошли Подмосковье (2 323 новых случая), Санкт-Петербург (1 092 новых случая), Нижегородская область (291
новый случай) и Республика Бурятия (255
новых случаев).

Таким образом, общее количество человек, подхвативших коронавирус в России, увеличилось до 5 368 513. За весь период пандемии зафиксировали 130 895 летальных исходов. Вылечились от инфекции 4 902 110 человек.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, к чему приведут низкие темпы вакцинации от COVID-19 в стране. По его словам, вирус начнет активно видоизменяться и в результате имеющиеся препараты против коронавируса в России перестанут быть эффективными.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.09 / Ученые выявили смертельную опасность лекарства от коронавируса

23.08 / Мнение: «Гость канцлера»

02.06 / Желтый цвет, платье-рубашка и белые брюки: из каких вещей можно составить шикарный летний аутфит, подходящий женщинам в возрасте 40+

29.05 / Воздушная блокада Беларуси. Кто выиграет и проиграет от ограничения полетов?

05.07 / Обнулэнд

05.02 / Турист провалился в ледяную трещину на Эльбрусе

22.03 / Анастасия Волочкова показала фото со дня рождения нового возлюбленного

13.04 / Мнение: Riot Control Simulator

09.04 / Ульяновскую область возглавил слушатель “школы губернаторов”

08.04 / Мнение: Нет, я таких не понимаю.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика