Мнение: Марсоход “Zhurong”
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Фотографии Марса сделанные китайским марсоходом "Zhurong".
Как заявляют китайцы, марсоход успешно передвигается недалеко от места посадки и сейчас идет проработка маршрута его дальнейшего путешествия по поверхности планеты.
Стоит также отметить, что американцы продолжают эксперименты со своими небольшим дроном-вертолетом. Сегодня они провели уже 8 испытания с запуском дрона с марсохода Persevere.
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Источник: Colonel Cassad
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