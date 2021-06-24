Мнение: Марсоход “Zhurong”

Фотографии Марса сделанные китайским марсоходом "Zhurong".

Как заявляют китайцы, марсоход успешно передвигается недалеко от места посадки и сейчас идет проработка маршрута его дальнейшего путешествия по поверхности планеты.

Стоит также отметить, что американцы продолжают эксперименты со своими небольшим дроном-вертолетом. Сегодня они провели уже 8 испытания с запуском дрона с марсохода Persevere.

—