 

Мнение: Марсоход “Zhurong”

24.06.2021, 4:04, Разное
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Фотографии Марса сделанные китайским марсоходом "Zhurong".
Как заявляют китайцы, марсоход успешно передвигается недалеко от места посадки и сейчас идет проработка маршрута его дальнейшего путешествия по поверхности планеты.

Стоит также отметить, что американцы продолжают эксперименты со своими небольшим дроном-вертолетом. Сегодня они провели уже 8 испытания с запуском дрона с марсохода Persevere.

Источник: Colonel Cassad



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