Мнение: Версия

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Одной из версий, объясняющих резкий всплеск заболеваемости, может быть вариант, что заболевают люди, получившие вакцину и получившие при этом недокументированную «побочку». Официально это гневно отвергается и идут ссылки на некий «индийский» штамм, который внезапно оккупировал Россию и в первую очередь Москву. Еще вчера о нём не было слышно, а теперь вдруг 90 процентов заболевших — и все от него. И штамм какой-то особо вредный: передается на огромные расстояния буквально телепортацией. Больной якобы излучает вирусы, как чернобыльский реактор после взрыва — радиацию.

Так это или нет, но всплеск заболеваемости подозрительным образом коррелирует с успехами именно вакцинации. И так как Москва впереди России всей — то она же предсказуемо и получила самый масштабный подъем. Называется даже научное объяснение происходящему — феномен антителозависимого усиления инфекции (АЗУИ). Причина – мутации SARS-CoV-2. Особо опасна ситуация, когда АЗУИ развивается через 10-14 дней после первой или второй дозы вакцины. В этот период и больные, и врачи склонны списывать это на позднюю реакцию на вакцину и пропускают начало тяжелой ковидной пневмонии.

Так это или не так — судить специалистам. Проблема здесь очевидна — если возникшая ситуация заключается именно в реакции на вакцинацию (понятно, что эта реакция не у всех, и даже далеко не у всех, но резкий подъем заболеваемости, возможно, обеспечили именно люди, имеющие столь специфическую побочную реакцию на вакцину), в общем, если проблема в этом, то решение — резко увеличить темпы вакцинации неизбежно приведет к еще более мощному всплеску, причем как раз там, где начнут рапортовать об успехах в вопросе поголовного вакцинирования населения.

Причина происходящего в таком случае тоже выглядит довольно очевидной: наспех сляпанная вакцина, не выдержавшая всех положенных сроков и проверок, вброшенная по принципу «давай-давай», могла дать побочный эффект — вот это самое АЗУИ. Теперь мы и наблюдаем этот эффект. Аналогов не имеющие продукты и проблемы имеют соответствующие.

В таком случае террор тоже более чем объясним — именно террором власть намерена прикрыть неприглядный факт. Классика действий банальных бандитов — обокрасть дом, а затем его поджечь, чтобы скрыть следы. Однако решение — поголовная вакцинация — при такой вероятной «побочке» может стать причиной полного коллапса системы здравоохранения, и без того находящейся на грани.

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