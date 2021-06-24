Эксперт: Москва не вправе игнорировать американскую угрозу для российского сегмента интернета

США монополизировали управление доменными именами и IP-адресами. А поэтому есть все основания полагать, что рано или поздно домены российских медиа или государственных структур могут повторить судьбу иранских. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя решение властей США закрыть в Иране десятки сайтов, в том числе порталы телеканалов.

«Исторически сложилось, что США контролируют управление доменными именами и определяют IP-адреса. Подобная монополизация ведет к стремлению Соединенных Штатов использовать интернет как инструмент для обеспечения исключительно своих целей. Это тормозит развитие глобальной сети и угрожает правам граждан разных стран, живущих далеко за пределами Соединенных Штатов, в том числе – права на свободу слова и получение информации», – сообщил первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Огульные обвинения в адрес иранских телеканалов в попытках «подорвать демократические процессы в США» могут быть в любой момент перенесены на любую другую страну. В Вашингтоне неоднократно выдвигали аналогичные бездоказательные обвинения и против нашей страны», – добавил Малькевич. Следовательно, есть все основания полагать, что рано или поздно домены российских медиа или государственных структур могут повторить судьбу иранских, опасается эксперт.

«Подобная ситуация уже имеет место в социальных сетях, принадлежащих американским IT-гигантам. Российские СМИ и частные пользователи все чаще сталкиваются с цензурой на таких международных интернет-платформах, как Twitter, Facebook или YouTube – их аккаунты блокируют, к материалам ограничивают доступ», – напомнил эксперт.

Учитывая растущую напряженность в современном мире, а также то значение, которое приобрел интернет для информирования людей, РФ обязана отстаивать свои интересы в этой сфере, подчеркивает Малькевич. «Важным шагом в этом процессе стал «закон об устойчивом Рунете», главная цель которого – защита нашего сегмента интернета на случай атаки из-за рубежа. В свете последних событий данная угроза уже не кажется гипотетической, и РФ не в праве ее игнорировать», – сообщил эксперт. По его мнению, РФ необходимо развивать собственные ресурсы и сервисы, альтернативные американским.

Накануне власти США заблокировали десятки иранских сайтов, в том числе порталы иранских телеканалов Press TV и Al-Alam – уведомление о блокировке появляется при попытке зайти на сайты этих СМИ.

Запрету подверглись 33 сайта Иранского исламского теле- и радио союза (IRTVU), который контролируется Корпусом стражей исламской революции, а также три сайта, которые якобы контролировало ополчение «Катаиб Хезболла». Решения о блокировках вынес американский суд.

Минюст США напомнил, что еще в октябре Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) постановило: без лицензии IRTVU не может получать в Соединенных Штатах услуги, в том числе доменные. Тогда утверждалось, что власти Ирана пытаются вмешаться в избирательный процесс США, потому Вашингтону и пришлось накладывать такие ограничения. В частности, как пишет «Лента.ру», вмешательством сочли «распространение дезинформации и проведение злонамеренных операций влияния» с помощью иранских СМИ.

Пресс-секретарь постоянного представительства Ирана при ООН Шахрух Наземи заявил, что блокировка сайтов – это попытка ограничить свободу слова. The New York Times пишет, что в Тегеране собираются оспорить решение Вашингтона через юридические каналы.