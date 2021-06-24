 

Грызлов: Киев намеренно заводит в тупик урегулирование в Донбассе

24.06.2021, 3:55, Новости дня
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Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы, сообщил после очередного заседания полпред РФ Борис Грызлов.

«Сегодня, 23 июня 2021 года, на заседании Контактной группы было отмечено, что украинская сторона намеренно заводит в тупик урегулирование внутриукраинского конфликта и переговорный процесс», – цитирует Грызлова ТАСС.

По его словам, украинские силы устраивают провокации у линии соприкосновения, на это обратили внимание представители Донбасса в Контактной группе.

«В частности, Донецк рассказал о произошедшем 21 июня 2021 года обстреле, в результате которого первоначально погибли трое и был ранен один человек, а затем, несмотря на договоренности и согласования по эвакуации пострадавших, был открыт огонь по медицинскому эвакуационному автомобилю, в результате чего погиб еще один военнослужащий и еще четверо были ранены», – указал Грызлов.

Схожее происшествие случилось 11 июня, за несколько дней до встречи президентов РФ и США в Женеве. «Украинские военнослужащие специальных сил расстреляли пятерых человек на блокпосте Луганска», – сообщил полпред России.

ЛНР заявляла, что 11 июня пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсанты, напавшие на наблюдательный пункт ЛНР и убившие пятерых сотрудников Народной милиции, были специально подготовленными профессионалами. По мнению Пасечника, диверсия была одобрена и спланирована руководством Украины в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Позднее в ЛНР уточнили, что украинские диверсанты, напавшие на наблюдательный пост народной милиции ЛНР, использовали оружие натовского образца.



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