 

ПАСЕ призвала не применять в Крыму российские законы

24.06.2021, 3:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Парламентская ассамблея Совета Европы выступила с утверждением, что в Крыму якобы не следует применять российское законодательство, говорится в резолюции, принятой в среду по докладу представителя Исландии Сунны Эварсдоттир о положении крымских татар.

В резолюции ПАСЕ сообщила о своем «непризнании аннексии Крыма». При этом ассамблея призвала российские власти «прекратить применение российского законодательства в Крыму, в том числе в области терроризма и экстремизма, и <…> использовать законы, действующие на Украине», передает ТАСС.

ПАСЕ также призывает «положить конец переводу задержанных лиц на территорию РФ». Кроме того, ассамблея потребовала «освободить лиц, незаконно задержанных или заключенных в тюрьму в связи с неправомерным применением российского законодательства в Крыму».

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что после «возвращения» Крыма с полуострова якобы выдворят всех переехавших в республику с материковой части страны россиян. В Крыму заявления Украины о «выдворении» россиян с полуострова назвали абсурдом. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.01 / В Киеве пообещали наказать рассказавших о коррупции семьи Байденов украинцев

26.07 / Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

12.01 / Киев ответ Лукашенко, назвавшего Зеленского «обучаемым человеком»

20.07 / Роскачество рассказало об опасных паразитах в рыбе и раках

14.03 / Telegram расширяет поддержку звуковых чатов

15.03 / База с военными США подверглась ракетному обстрелу в Ираке

04.03 / В Киеве заметили полицейский Porsche. В полиции говорят, машина не их, хотя они бы не отказались

15.04 / Австралийские ученые усомнились в пользе завтрака

10.12 / Das Erste – пандемия или оборона — в Германии спорят об увеличении расходов на бундесвер

06.07 / Украинский пограничник спас женщину, которая едва не утонула в море

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика