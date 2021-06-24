Свитолина проиграла Рыбакиной во втором круге турнира WTA в Истборне

Свитолина (№5 WTA) уступила Рыбакиной (№21 WTA) в двух сетах – 4:6, 6:7.

Как отмечает “Большой теннис Украины”, матч длился полтора часа. Судьбу первого сета решил один брейк, а во второй партии Рыбакина дважды вела с брейком (4:2, 5:4). Свитолиной удалось сравнять счет в сете, но на тай-брейке украинка потеряла два очка на подаче и в итоге проиграла поединок сопернице.

По данным WTA, это первое в карьере поражение Свитолиной в поединке против Рыбакиной.

Perfect placement from Elena Rybakina * #VikingInternational pic.twitter.com/j3jhNvwwB0

— wta (@WTA) June 23, 2021

Контекст:

В первом круге турнира в Истборне Свитолина в трех сетах обыграла испанку Паулу Бадосу – 4:6, 6:1, 7:6.

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