Свитолина проиграла Рыбакиной во втором круге турнира WTA в Истборне
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Свитолина (№5 WTA) уступила Рыбакиной (№21 WTA) в двух сетах – 4:6, 6:7.
Как отмечает “Большой теннис Украины”, матч длился полтора часа. Судьбу первого сета решил один брейк, а во второй партии Рыбакина дважды вела с брейком (4:2, 5:4). Свитолиной удалось сравнять счет в сете, но на тай-брейке украинка потеряла два очка на подаче и в итоге проиграла поединок сопернице.
По данным WTA, это первое в карьере поражение Свитолиной в поединке против Рыбакиной.
Perfect placement from Elena Rybakina * #VikingInternational pic.twitter.com/j3jhNvwwB0
— wta (@WTA) June 23, 2021
Контекст:
В первом круге турнира в Истборне Свитолина в трех сетах обыграла испанку Паулу Бадосу – 4:6, 6:1, 7:6.
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