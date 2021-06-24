Лицемерие белорусской оппозиции: Алексиевич назвала Тихановскую “беглой кухаркой”

Телеграм-канал “Желтые сливы” опубликовал запись телефонного разговора двух женщин. Авторы с уверенностью заявили, что одна из них – белорусская писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которая в прошлом году поддержала Светлану Тихановскую в ходе президентских выборов.

Так, беседуя со своей подругой из Минска, Алексиевич рассказала, что недавно посещала званый ужин, где также была Тихановская и ее советник Франак Вечерко. По словам 73-летней писательницы, экс-кандидат в президенты “закрывает глаза”, как только начинается интеллектуальный разговор. “Ну, не очень умна [Тихановская]”, – отметила нобелевский лауреат.

Размышляя о профессии Светланы Георгиевны, писательница назвала оппозиционерку “беглой кухаркой”. Также Алексиевич намекнула, что своеобразное прозвище также есть у экс-министра культуры Белоруссии, члена Координационного совета Павла Латушко. “Но я забыла”, – призналась она. Такие слова бесспорно указывают на лицемерие белорусской оппозиции.

Напомним, ранее Светлана Тихановская призвала министров иностранных дел Евросоюза не снимать санкции с Белоруссии, пока власти республики не выполнят все требования. Так она отреагировала на сообщения о возможном переводе политзаключенных журналистов под домашний арест.