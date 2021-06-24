В Греции отменят обязательное ношение масок на улице и комендантский час

Заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос Хардалиас заявил, что с 24 июня в стране отменят обязательное ношение масок на улице, а с 28-го — комендантский час. Об этом пишет Ekathimerini.com

Работники, прошедшие полный курс вакцинации, освобождаются от необходимости представлять отрицательный результат теста раз в неделю перед выходом на работу. Тест не будут обязаны предоставлять и вакцинированные посетители тренажерных залов.

Помимо этого, в ресторанах и барах увеличили до десяти число людей, которым можно сидеть за одним столом. Также власти Греции разрешили проводить мероприятия численностью до 300 человек.

Комитет экспертов, консультирующий правительство Греции по COVID-19, рекомендовал вернуть с удаленной работы госслужащих. При этом те сотрудники, которые относятся к группе риска, не должны будут напрямую работать с населением.

За последние сутки в Греции зафиксировали 520 случаев заражения коронавирусом, 14 пациентов скончались от инфекции. За время пандемии в стране выявили 419 455 случаев, 12 595 человек умерли от COVID-19.

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