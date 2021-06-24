Эксперты: Новое руководство Мьянмы выбирает Россию, а не Китай

«КНР хочет использовать Мьянму как страну-транзитер. В Бирме не хотят, чтобы все решения принимал Пекин, им нужен другой союзник, без глобальных амбиций, но способный повлиять на раскладку сил в регионе. И такую роль вполне может сыграть Москва», – сообщил газете ВЗГЛЯД заведующий Центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании в Институте востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

В понедельник в Москве секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аун Хлайном. Они обсудили вопросы российско-мьянманского взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, проблемы региональной безопасности, а также темы, связанные с недопустимостью вмешательства иностранных государств во внутренние дела Мьянмы.

В среду Хлайн выступил на Московской конференции по международной безопасности, где заявил, что действующие власти Мьянмы пытаются восстановить в стране демократическую систему. «Предыдущее правительство игнорировало демократическую практику. Все текущие события в Мьянме – это всего лишь попытка действующего правительства восстановить четкость и отношения демократической системы», – сообщил главнокомандующий.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую прекратить насилие в Мьянме, а также остановить поставки оружия в эту страну. РФ при голосовании воздержалась. Мировое же сообщество, несмотря на декларируемую озабоченность ситуацией в стране, отказалось от деятельного вмешательства, ограничившись персональными санкциями. На этом фоне спешный визит руководства Мьянмы выглядит как попытка легитимизировать свой статус.

Как считает Мосяков, тот факт, кто главнокомандующий Мьянмы приезжает в Россию именно сейчас, доказывает, что все разговоры о нестабильности в стране – полная профанация. По словам эксперта, в Бирме армия традиционно управляет государством, и с февраля текущего года ничего сверхъестественного не происходит. «Хлайн – близкий друг России, человек, который не совершал государственного переворота, а воспользовался своим конституционным правом прийти к власти», – уверен собеседник.

При этом Москва для Мьянмы предпочтительней, чем Пекин, – бирманская власть показывает интерес в новых договоренностях с Россией в сфере ВПК. Как считает Мосяков, речь может идти о самых разных видах вооружений – от беспилотников до стрелкового оружия и бронетехники. РФ в свою очередь тоже нацелена на плодотворное сотрудничество с Мьянмой, особенно в рамках развития инфраструктуры, в том числе транспортной.

«Американцы хотят сделать из Мьянмы столп в противостоянии Китаю. А Пекин хочет использовать республику как страну-транзитер. Это не совпадает с интересами Москвы, и в Бирме не хотят, чтобы все решения принимал Пекин. Поэтому бирманскому руководству нужен другой союзник, без глобальных амбиций, но способный повлиять на раскладку сил в регионе. И такую роль вполне может сыграть Москва», – сказал Мосяков.

Собеседник отметил, что сближение наших стран никак не обострит отношений между Россией и КНР, поскольку последних объединяет общий интерес не допустить появления американского сателлита в Юго-Восточной Азии.

Военный эксперт Василий Кашин в свою очередь отметил, что Мьянма всегда проводила политику балансирования, при том что Китай остается ключевым внешним игроком в республике. «КНР имеет наибольшее присутствие в этой стране, являясь важнейшим партнером и инвестором. Но я не помню, чтобы Пекин возражал против других контактов, в том числе с Россией. Есть Индия и Вьетнам, с которыми у Пекина споры. Но с Москвой противоречий нет», – считает он.

По мнению Кашина, новым властям Мьянмы могут понадобиться противоповстанческие технологии: легкая техника, стрелковое оружие, БПЛА, а также оборудование для автоматизированного анализа соцсетей. И тут РФ есть что предложить.

Как бы то ни было, об истинных устремлениях нового руководства Мьянмы можно будет судить лишь после окончания визита руководства страны в Москву. Очевидно, что часть договоренностей между лидерами стран – к слову, встреча Хлайна с президентом РФ Владимиром Путиным не запланирована, – останется в кулуарах.

Военный переворот в Мьянме (бывшей республике Бирма) произошел в начале февраля 2021 года. Новое руководство объявило о введении ЧП и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих на парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями. По данным правозащитников, на данный момент в Мьянме убиты более 870 участников движения протеста.