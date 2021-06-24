 

Украина внесла Киркорова в черный список

24.06.2021, 2:32, Новости дня
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Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список российского певца Филиппа Киркорова, сообщила пресс-служба ведомства.

«11 июня 2021 года в министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом минкульта от 22 июня 2021 года Киркоров Филипп Бедросович был включен в перечень», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Поле добавления Киркорова список стал насчитывать 201 фамилию. В конце мая Украина внесла в черный список семь российских артистов.

В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности» Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.



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