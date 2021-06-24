 

В Махачкале без света остались 28 тыс. человек

24.06.2021, 2:32, Новости дня
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Пожар в Махачкале оставил без света около 30 тыс. жителей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Дагестану.

«По системе 112 поступила информация о том, что в Махачкале по проспекту Акушинского, 107 горят электрические кабеля и трава. Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. Электрики на время проведения работ произвели отключение света. Без электроэнергии остаются около 28 тыс. жителей», – приводит сообщение республиканского главка ТАСС.

Отмечается, что подача электроэнергии в дома махачкалинцев возможна только к обеду 24 июня.

В среду возгорание на подстанции «Ручьи» в Ленинградской области привело к обесточиваю 265 жилых домов в Калининском и Красногвардейском районах Петербурга. В тот же день на Лукомльской ГРЭС в Белоруссии произошел пожар, в результате оказалось нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей.



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